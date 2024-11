Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe stehlen grauen VW Polo

Neuss (ots)

Diebe haben am Mittwochvormittag (27.11.), in der Zeit von 06:30 bis 15:30 Uhr, an der Sudermannstraße in Uedesheim einen grauen VW Polo gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen E-KN 2302 war auf dem Parkplatz eines Logistikunternehmens abgestellt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

