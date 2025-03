Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Brand in Mehrfamilienhaus - 27-Jährige leblos in Wohnung gefunden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 08.03.2025, haben Rettungskräfte eine 27-Jährige leblos in einer Wohnung in der Schwarzwaldstraße in Freiburg aufgefunden. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte um 3 Uhr den Alarm eines Rauchmelders aus der betroffenen Wohnung gehört und Brandgeruch im Treppenhaus festgestellt. Die darauf verständigte Feuerwehr öffnete die Wohnung und fand die Frau leblos vor. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch nicht gerettet werden.

In der Wohnung konnte ein in Brand geratenes Bett festgestellt werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, auch ist derzeit noch nicht geklärt, ob der Brand ursächlich für das Ableben der Bewohnerin ist. Hinweise auf eine Straftat liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens dürfte ersten Schätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

oec

