Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 19 - eine Person tödlich verunglückt, mehrere Verletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Montagmittag gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 19 bei Künzelsau-Gaisbach. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet eine in Richtung Künzelsau fahrende 46-Jährige mit ihrem Opel Astra aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Opel mit einem entgegenkommenden VW Golf. Der 55-jährige Fahrer des VW Golf wurde bei dem Zusammenprall so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Sein 17-jähriger Beifahrer musste aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine hinter dem Golf fahrende 39-Jährige wurde mit ihrem VW Transporter ebenso in den Unfall verwickelt und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankhaus gebracht werden. Die Insassen eines durch herumfliegende Trümmerteile beschädigten BMW blieben unverletzt.

Auch die 46-jährige Opel-Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die B 19 wird aufgrund der andauernden Unfallaufnahme sowie der notwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten noch bis auf Weiteres gesperrt sein. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

