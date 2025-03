Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Holzhausen (Ilmkreis) (ots)

Am 07.03.2025 wurde polizeilich bekannt, dass in der Straße der Einheit in Holzhausen ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Der Automat wurde dabei erheblich beschädigt. Zum Umfang des Beutegutes können bisher noch keine Angaben gemacht werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann der Vorfall auf 05:00 Uhr am 07.03.2025 eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Rufnummer: 03677/601124 entgegen (sk)

