LPI-GTH: Positiver Test

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich in die Sanitärräume einer Trauerhalle in der Friedhofsallee und beschädigten unter anderem mehrere Türen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Der Sachverhalt wurde gestern, gegen 13.00 Uhr polizeilich bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0059260/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

