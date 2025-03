LPI-GTH: Nicht versichert

Ilmenau (ots) - Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr am gestrigen Nachmittag ein 70-jähriger Fahrradfahrer den Radweg von der Oehrenstöcker Landstraße in Richtung Hüttengrund. Auf dem abschüssigen, unbefestigten Weg kam der 70-Jährige aus unbekannter Ursache zu Fall. Aufgrund des Sturzes zog sich der Mann derart schwere Verletzungen zu, sodass er diesen noch an der Unfallstelle erlag. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

