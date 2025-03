LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Arnstadt (ots) - Aus einem Zigarettenautomaten in der Straße "Am Fürstenberg" entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen Tabakwaren sowie Bargeld in noch nicht bekanntem Wert. Durch das gewaltsame Öffnen des Automaten entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 03. März und heute, 10.30 Uhr. Zeugenhinweise werden von der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0059056/2025) entgegengenommen. (jd) ...

