Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Pkw überschlagen

Heilbronn (ots)

Mosbach-Sattelbach: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen Am Freitagabend kam bei Sattelbach ein Pkw von der Fahrbahn ab. Gegen 19 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem Skoda auf der Landesstraße 525 von Mosbach kommend in Richtung Fahrenbach unterwegs. In einer Kurve kam der Skoda-Fahrer, vermutlich aufgrund den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Hier stieß der Skoda gegen die asphaltierte Überfahrt zu einem Feldweg, wodurch sich der Wagen überschlug und abschließend auf dem Dach zum Liegen kam. Der 51-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Ob Flurschäden entstanden sind, ist derzeit noch unklar. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell