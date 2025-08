Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Körperverletzung, Diebstahl, Drogenfahrten, Zeugenaufrufe

Igersheim: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Igersheimer Gassenfest - Zeugen gesucht

Zu einem handfesten Konflikt unter vier Besuchern kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr im Rahmen des Igersheimer Gassenfests. Zwei junge Männer im Alter von 21 und 19 Jahren gerieten in der Entengasse mit zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen in Streit. Die jungen Männer wurden durch Schläge, der bis zum Eintreffen der Polizei Geflüchteten, leicht verletzt.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten sich unter 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: E-Scooter gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Unklar ist, wer zwischen Samtagabend, 23 Uhr, und Sonntagmittag, 15 Uhr, einen E-Scooter der Marke XIAOMI in Bad Mergentheim entwendete. Der E-Scooter im Wert von rund 450 Euro stand verschlossen in der Unteren Mauergasse am Hintereingang des dortigen Rathauses. Wer kann etwas über den Verbleib des E-Scooters sagen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter 07931 54990 entgegen.

Lauda-Königshofen: Renault unter Drogeneinfluss gesteuert

Eine vermeintliche Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln deckten Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim am Sonntagvormittag in der Hauptstraße in Lauda-Königshofen auf. Die Beamten kontrollierten gegen 11:15 Uhr einen Renault auf Höhe des Landhauses Herdt in Fahrtrichtung Bad Mergentheim. Bei dem 36-jährigen Fahrer konnten schnell Anzeichen einer aktuellen Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Drogenurintest verlief positiv auf THC, weshalb der 36-Jährige die Beamten in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten musste. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untesagt.

Wertheim: Unter Betäubungsmitteleinfluss am Steuer

Beamte des Polizeireviers Wertheim kontrollierten am Samstagabend um kurz vor 22 Uhr einen Toyota in der Nassiger Straße in Wertheim. Bei der Überprüfung des 23-jährigen Fahrzeuglenkers ergaben sich zügig Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeiflussung. Ein Drogenurintest vor Ort schaffte Gewissheit, dieser verlief positiv auf Kokain.

Der junge Mann musste die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Werbach: Hackklotz auf der Fahrbahn platziert - Zeugen gesucht

Wer am Wochenende einen etwa 40 Kilogramm schweren Hackklotz auf der Landesstraße 506 zwischen Werbach und Niklashausen platzierte, ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Hackklotz wurde am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr durch Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim auf der Fahrbahn in Richtung Niklashausen gefunden, nachdem sich zuvor ein Verkehrsteilnehmer beim Notruf meldete. Glücklicherweise ist auf der kurvenreichen und unübersichtlichen Strecke niemand zu Schaden gekommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter 09341 810 entgegen.

Lauda-Königshofen: Beim Versuch die Straße zu überqueren von Auto gefährdet - oder nicht?

Unterschiedliche Aussagen zu einem Beinaheunfall am Freitagmittag in Lauda-Königshofen erschweren die Ermittlungen der Polizei. Der Vorfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 55-jähriger Fußgänger soll hier beim Versuch die Straße zu Überqueren von einem 24-jährigen Seat-Fahrer gefährdert worden sein. Unklar ist momentan noch, wo genau sich der Fußgänger auf der Fahrbahn befand, als es zur vermeintlichen Gefährdung gekommen sein soll.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

