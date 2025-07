Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gestohlenes Gold im Wert von fast einer Millionen EUR gingen mutmaßlich durch seine Hände - Bundespolizei verhaftet 27-Jährigen am Flughafen Köln Bonn

Köln (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim.

Gestohlenes Gold im Wert von fast einer Millionen EUR an- und weiterverkauft - Bundespolizei verhaftet mutmaßlichen, gewerbsmäßigen Hehler am Flughafen Köln Bonn.

Dem 27-jährigen Türken wird vorgeworfen, zwischen 2018 und 2021 in insgesamt 39 Fällen Gold an- und weiterverkauft zu haben, welches zuvor in Form von Goldspänen aus einer Ringfabrik in Pforzheim gestohlen worden war. Dabei soll das Gold mit einem Gewicht von über 30 Kilogramm einen Gesamtwert von annähernd einer Millionen Euro gehabt haben. Der Dieb des Goldes, der die gestohlenen Goldspäne in seiner Gartenhütte für den Verkauf zu Goldbarren eingeschmolzen hatte, wurde bereits im Jahr 2022 durch das Landgericht Karlsruhe - auswärtige Strafkammern Pforzheim zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Der nun festgenommene 27-Jährige befand sich dagegen seit über drei Jahren auf der Flucht und wurde bis zu seiner Festnahme von der Pforzheimer Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl gesucht.

Aufgefallen war der Mann, als er am vergangenen Montagmorgen zur Einreisekontrolle am Flughafen Köln Bonn bei der Bundespolizei vorstellig wurde. Zuvor war er mit einem Flug aus Istanbul eingereist. Die Beamten erkannten die Fahndungsausschreibung der Pforzheimer Staatsanwaltschaft und verhafteten den Mann direkt vor Ort. Der 27-Jährige wurde daraufhin am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Köln vorgeführt, der den vom Amtsgericht Pforzheim erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte. Der dringend Tatverdächtige befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim und der Pforzheimer Staatsanwaltschaft gegen den 27-Jährigen wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei dauern weiterhin an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell