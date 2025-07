Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Arzt muss Mann Beruhigungsmittel spritzen - Bundespolizei stoppt Aggressor

Dortmund (ots)

Am 29. Juli kontrollierten Einsatzkräfte einen türkischen Staatsangehörigen nach einer lautstarken, aggressiven Diskussion mit der DB-Sicherheit am Dortmunder Hauptbahnhof. Gegen die Polizisten agierte er weitaus aggressiver, griff diese an und leistete erheblichen Widerstand. Aufgrund des Verhaltens riefen die Beamten einen Arzt.

Gegen 11:50 Uhr alarmierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund, da sie gerade eine verbale Auseinandersetzung mit einem Mann hätten, der äußert aggressiv sei. Die Beamten stellten den 32-Jährigen, doch dieser steigerte sein aggressives Verhalten. Zur Eigensicherung wollten die Beamten den Türken durchsuchen, doch dieser widersetzte sich der Maßnahme, indem er sich mehrfach fallen ließ und auch mehrmals zu Kopfstößen ansetzte. Daraufhin fesselten ihn die Uniformierten und brachten ihn in die Bundespolizeiwache. Auf dem Weg stemmte er sich gegen die Laufrichtung und musste infolgedessen getragen werden.

In dem Gewahrsamsraum beleidigte, bedrohte und bespuckte er die eingesetzten Beamten und setzte erneut zu Kopfstößen an. Zur Unterbindung war eine dauerhafte Fixierung des Aggressors notwendig, da er sich nicht beruhigte.

Daraufhin forderten die Einsatzkräfte einen Rettungswagen und Notarzt an. Dieser injizierte dem Dortmunder ein Beruhigungsmittel, das schließlich Wirkung zeigte.

Nach Abschluss der Maßnahmen lieferten die Rettungskräfte, in Begleitung von Bundespolizisten, den 32-Jährigen in eine psychiatrische Klinik ein.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten, Beleidigung und Bedrohung ein.

