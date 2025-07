Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet 15 Ampullen Testosteron

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am 29. Juli führten Einsatzkräfte am Dortmunder Hauptbahnhof eine Personenkontrolle durch. Dabei machten sie einen nicht alltäglichen Fund an verbotenen Substanzen.

Gegen 14:45 Uhr kontrollierte die Bundespolizei einen 47-Jährigen am Hauptbahnhof Dortmund. Der im Libanon geborene Mann wies sich mit einer Duldung aus, mit der seine Identität zweifelsfrei feststand.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle durchsuchten die Beamten den Kreuztaler. Dabei stießen die Uniformierten auf insgesamt 15 Ampullen mit Testosteron.

Auf Nachfrage konnte der bereits Polizeibekannte kein Rezept oder eine andere Berechtigung zum Besitz dieser Substanzen vorweisen. Daraufhin beschlagnahmten die Polizisten die Dopingmittel.

Nach einer erfolgten Belehrung äußerte sich der 47-Jährige nicht und machte somit von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Der Mann durfte den Weg, nach Abschluss der Maßnahmen, fortsetzen und muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz und das Arzneimittelgesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell