FW-KLE: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau feiert Gemeinschaft, Engagement und gelebtes Ehrenamt

Bedburg-Hau (ots)

Einsatzbekleidung gegen Festkleidung getauscht: Beim Gemeindefeuerwehrfest 2025 im Festzelt in Hau stand am Samstagabend (28.06.2025) nicht das Blaulicht im Vordergrund, sondern die Menschen dahinter - jene, die 365 Tage im Jahr für Sicherheit, Hilfe und Zusammenhalt in der Gemeinde sorgen. Mit zahlreichen Gästen wurde gefeiert, geehrt und vor allem: Danke gesagt.

"Feuerwehr ist weit mehr als Technik, Ausrüstung und Einsätze - Feuerwehr ist Haltung", betonte Bürgermeister Stephan Reinders in seiner Festrede. Er würdigte die sieben Einheiten aus Hau, Hasselt, Louisendorf, Qualburg, Schneppenbaum, Till-Moyland und Huisberden mit Emmericher-Eyland und Bylerward als starkes, engagiertes Netz aus Frauen und Männern, die sich freiwillig in den Dienst der Allgemeinheit stellen. "Ihr trefft die Entscheidung nicht, um etwas zu bekommen - sondern, weil ihr etwas geben wollt."

Auch der Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehrfamilie war ein zentrales Thema. Reinders richtete seinen besonderen Dank an die Partnerinnen und Partner, Familien und Freundeskreise, die das Ehrenamt oft im Hintergrund mittragen - mit Geduld, Verzicht und großer Unterstützung.

Klaus Elsmann, Leiter der Feuerwehr Bedburg-Hau, erinnerte in seiner Ansprache daran, wie anspruchsvoll und vielseitig der Feuerwehrdienst heute ist - vom Verkehrsunfall bis zum Gefahrguteinsatz, vom Unwettereinsatz bis zur Unterstützung bei medizinischen Notlagen. "Ihr seid für andere da, wenn es darauf ankommt. Und das nicht nur mit technischer Kompetenz, sondern auch mit Herz, Mut und Teamgeist."

Er verwies auf die jüngst gestartete Mitgliederwerbung, die bereits erste positive Resonanz zeige. Die Feuerwehr sei offen für neue Gesichter - für alle, die mit anpacken und Teil einer starken Gemeinschaft werden möchten. Sein Dank galt dabei ausdrücklich den Initiatoren und Unterstützern der Aktion, die mit Kreativität und viel Engagement für Aufmerksamkeit sorgten.

Im Rahmen des Abends wurden langjährige Mitglieder für ihren ehrenamtlichen Dienst geehrt, Beförderungen innerhalb der Einheiten ausgesprochen und ein Kamerad aus dem aktiven Dienst verabschiedet.

Neben dem offiziellen Teil bot das Fest vor allem Raum für Austausch, Rückblick und Ausblick - auf eine Arbeit, die oft leise geschieht, aber von unschätzbarem Wert für die Gemeinde ist. Es war ein Abend, der sichtbar machte, was Freiwillige Feuerwehr bedeutet: Verantwortung, Verlässlichkeit und Zusammenhalt - weit über den Einsatz hinaus.

Für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurden geehrt: Dominik Hoffmann, Björn Grajewski, Michael Lauff (alle Einheit Schneppenbaum), Markus Lauff (Einheit Louisendorf.

Für 35 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurden geehrt: Gerd Kerkhoff, Christian Heins (beide Einheit Hau), Johann Dirk, Christoph Howald (beide Einheit Schneppenbaum), Hermann-Josef Konst, Christoph Uehlenbrock (beide Einheit Till-Moyland), Marc Ingenhaag (Einheit Hasselt).

Für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurde geehrt: Rainer Schiemann (Einheit Louisendorf)

Für 50 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurden geehrt: Michael Scholten (Einheit Schneppenbaum), Günther Kiesewetter (Einheit Louisendorf), Franz-Josef Jansen (Einheit Hasselt).

Aus dem aktiven Feuerwehrdienst wurde entlassen: Rolf Schmähl (Einheit Qualburg).

Folgende Beförderungen wurden ausgesprochen: Stefan Ooster (Einheit Hau) und Tobias van Koeverden (Einheit Schneppenbaum) zu Brandmeistern. Marc Ingenhaag (Einheit Hasselt) zum Brandoberinspektor.

