FW Ratingen: Girls' and Boys' Day bei der Feuerwehr Ratingen 2025

Ratingen (ots)

Auch in diesem Jahr fand wieder ein informativer und spannender Girls' and Boys' Day bei der Feuerwehr Ratingen statt. Pünktlich um 08:00 Uhr startete ein gut vorbereitendes Programm für die Schülerinnen und Schüler, das ihnen einen umfassenden Einblick in die faszinierenden Berufe der Feuerwehr und des Rettungsdienstes geben sollte.

Der Tag begann mit einer kurzen Vorstellung des Berufsfeldes, gefolgt von einer theoretischen Einweisung in die Brand- und Löschlehre. Die Abteilung für vorbeugenden Brandschutz erklärte anschaulich die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Brand entsteht, und welche Methoden zur Brandbekämpfung zur Verfügung stehen. Das frisch erlernte Wissen konnten die interessierten Jugendlichen gleich in einer praktischen Übung mit Feuerlöschern anwenden.

Im Bereich Rettungsdienst erhielten die Teilnehmer einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Ein Rettungswagen wurde besichtigt, und die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, die Trage auszuprobieren. Aktuelle Auszubildende zum Notfallsanitäter stellten nicht nur ihren Ausbildungsberuf vor, sondern zeigten auch einige Handgriffe, die die Teilnehmer direkt selbst anwenden konnten.

Anschließend demonstrierten Kollegen der Wachabteilung, wie man sich in einem verrauchten Raum verhalten sollte, und gaben wichtige Tipps zum richtigen Verhalten bei Bränden. Auf der Übungsfläche durften die Jugendlichen dann ihr Können unter Beweis stellen, indem sie einen PKW mit hydraulischem Werkzeug bearbeiteten. In echten Feuerwehrklamotten und zusammen mit der Besatzung des Löschfahrzeuges konnten alle Teilnehmer aktiv werden und die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr hautnah erleben.

Ein großes Dankeschön gilt den Kolleginnen und Kollegen, die sich den ganzen Tag mit den Schülerinnen und Schülern beschäftigt haben und unseren so bedeutenden Beruf vorgestellt haben. Ihr Einsatz ist unverzichtbar und trägt dazu bei, das Interesse junger Menschen an der Feuerwehr und dem Rettungsdienst zu wecken.

