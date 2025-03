Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ernennung von zwei Brandmeisteranwärtern und einem Brandoberinspektoranwärter

Zum 01.04.2025 werden zwei Brandmeisteranwärter und ein Brandoberinspektoranwärter ihre Ausbildung an der Kreisfeuerwehrschule in Mettmann beginnen. Diese Neubesetzungen sind ein wichtiger Schritt zur Sicherstellung der kontinuierlichen Nachwuchsförderung in unserer Feuerwehr.

Die Ernennungsurkunden wurden heute feierlich durch den Leiter der Feuerwehr, Markus Feier, zusammen mit seinem Stellvertreter Erik Heumann und dem personalverantwortlichen Jörg Leibelt übergeben. Wir freuen uns sehr, euch in unserem Team willkommen zu heißen!

Wir wünschen euch viel Erfolg und eine spannende sowie lehrreiche Zeit während eurer Ausbildung. Auf eine gute Zusammenarbeit und viel Spaß!

