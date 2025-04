POL-HRO: Schweriner Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Landkreis Rostock (ots) - Die Ende Januar als gestohlen gemeldete trächtige Stute ist wohlbehalten in einem anderen Stall im Güstrower Umland aufgefunden worden (Bezug Pressemitteilung des PP Rostock vom 29.01.2025/ Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5959450). Die Ermittlungen in diesem Fall dauern aber noch an. Das Tier wurde am Freitag im Zusammenwirken mit dem Veterinäramt eindeutig identifiziert. ...

