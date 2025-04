Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kontrollmaßnahmen anlässlich der Veranstaltung "Cars and Coffee" in Bentwisch

Rostock (ots)

Am heutigen Sonntag fand im Zeitraum von 10:00 Uhr - 15:00 Uhr das Tuningtreffen "Cars and Coffee" auf dem Parkplatz des Hansecenters in Bentwisch statt. Nach Angaben des Veranstalters nahmen auf dem Veranstaltungsgelände 2.000 Aussteller teil. Die Besucherzahl lag bei etwa 12.000. Die Polizeiinspektion Güstrow führte anlassbezogen einen Einsatz in Form von Verkehrsmaßnahmen sowie Vorkontrollen durch. Aufgrund der starken Anreisebewegung musste die Autobahnabfahrt Rostock Ost der A19 in Fahrtrichtung Überseehafen mehrfach kurzzeitig gesperrt werden. Es wurden 71 Fahrzeuge bei der Anreise kontrolliert. Die eingesetzten Beamten stellten dabei diverse Verstöße fest, woraufhin 29 Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie zwei Strafverfahren eingeleitet wurden. Die Landespolizei war mit 22 Polizeibeamten im Einsatz. Die Veranstaltung verlief insgesamt störungsfrei. Mirco Kurzhals Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

