Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verfolgungsfahrt mit Unfall in Güstrow

Rostock (ots)

am 05.04.2025 kam es gegen 03:50 Uhr in Güstrow in der Plauer Chaussee zu einem Unfall zwischen einem Streifenwagen und einem Mercedes Vito. Vorausgegangen war eine Verfolgungsfahrt des Mercedes durch die Stadt Güstrow aufgrund der Flucht der Täter vor polizeilichen Maßnahmen. Diese waren in Rostock bei einem Diebstahl einer Mülltonne aufgefallen. Die Täter versuchten, den Funkstreifenwagen zu überholen und drängten diesen dabei nach rechts ab. Beide Fahrzeuge kamen in weiterer Folge neben der Straße zum Stillstand. Die beiden Polizeibeamten wurden nicht verletzt. Von den beiden Tätern wurde einer verletzt. Die Identität der beiden Tatverdächtigen ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Sie wurden zur weiteren Behandlung bzw. Kontrolle ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Plauer Chaussee für ca. 2, 5 h Stunden gesperrt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung. Björn Nebel PFvD, ELSt PP Rostock

