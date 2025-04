Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz an Schule im Landkreis Rostock

Landkreis Rostock (ots)

An einer Schule im Landkreis Rostock ist es heute Mittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Hintergrund ist, dass die Beamten Informationen darüber erhielten, dass ein 15-jähriger Schüler Nachrichten mit pornografischen Inhalten an Mitschüler verschickt haben soll. Der Jugendliche konnte in der Schule von den Beamten angetroffen werden.

Weitere polizeiliche Maßnahmen erfolgen im persönlichen Umfeld des Tatverdächtigen und dauern an. Die Ermittlungen hierzu werden von der Kriminalpolizeiinspektion Rostock übernommen. Weitere Auskünfte können aktuell nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell