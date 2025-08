Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

A81/Ilsfeld: Hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte nach schwerem Unfall mit Sportwagen

Auf der Bundesautobahn 81 bei Ilsfeld ereignete sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 15:10 Uhr fuhr der 26-jährige Fahrer einer Corvette bei dichtem Verkehr und nasser Fahrbahn auf der mittleren Spur zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sah der Mann in einer langgezogenen Rechtskurve ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu spät und wich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, auf die linke Fahrspur aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Passat, der auf der linken Spur fuhr. Der Passat wurde in die Mittelleitplanke geschleudert. Auch die Corvette prallte gegen die Leitplanke, drehte sich und krachte mit dem Heck in das Heck eines VW Touran, der von einem 46-Jährigen gesteuert wurde. Der 52-jährige Passat-Fahrer und die 44-jährige Beifahrerin im Touran wurden leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 140.000 Euro. Die Autobahn war für Bergungs- und Reinigungsarbeiten etwa drei Stunden teilweise gesperrt.

