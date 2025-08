Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Drogenfahrt und Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Unter Drogeneinfluss auf Zweirad unterwegs

Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Mergentheim fiel am Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr der Fahrer eines unbeleuchtetes E-Ride am Bahnhof in Weikersheim auf. Beim Versuch den Zweiradfahrer nahe der dortigen Familienkirche anzuhalten, entfernte sich dieser zunächst über einen Verbindungsweg in Richtung Mühlgärten. Dort konnten die Beamten den Mann auf seinem Gefährt erneut sichten und letztlich auch stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle wurden Anzeichen für eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem 22-jährigen Fahrer festgestellt. Der junge Mann musste die Beamten daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten. Ein dort durchgeführter Drogenurintest verlief positiv auf THC. Dem 22-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Tauberbischofsheim: Auf offener Straße in Konflikt geraten - Zeugen gesucht

Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes rückten am Mittwochabend gegen 18 Uhr in die Gartenstraße in Tauberbischofsheim aus. Hintergrund war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Beim Eintreffen der Polizei waren die drei unbekannten Tatverdächtigen, zwei Männer und eine Frau, bereits geflüchtet. Zurück blieb lediglich ein leicht verletzter 26-Jähriger, der in den Vorfall verwickelt war. Die Szenerie soll von mehreren Zeugen beobachtet worden sein. Teils seien diese auch eingeschritten, um zu schlichten.

Wer kann Angaben zu den beteiligten Personen oder zum Auslöser des Streits machen? Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter 09341 810 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell