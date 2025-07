Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Angebranntes Essen löst Brand aus

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Angebranntes Essen löst Brand aus Am Mittwochabend löste auf dem Herd vergessenes Essen einen Brand in Bad Mergentheim aus. Gegen 21 Uhr wurde das Feuer in der Mühlwehrstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte bereits starker Rauch aus dem ersten Obergeschoss des Gebäudes wahrgenommen werden. Da sich zu diesem Zeitpunkt bereits alle Bewohner in Sicherheit befanden, konnte die Feuerwehr direkt mit den Löscharbeiten beginnen und die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Die Wohnung war nach Beendigung der Löschmaßnahmen nicht mehr bewohnbar, weshalb die Bewohner durch die Stadt Bad Mergentheim in einer Notunterkunft untergebracht werden mussten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

