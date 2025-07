Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugen gesucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am Montag, den 14.07.2025 gegen 19:50 Uhr befuhr ein blauer VW-Multivan die Edenborner Straße in Kirchheimbolanden. Als er durch eine Streifenwagenbesatzung einer Kontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte das Fahrzeug, kreuzte die Gartenstraße und bog in die Vorstadt in Richtung Fußgängerzone ein. Dort konnten das Fahrzeug und der Fahrer kontrolliert werden. Als der Fahrer des VW die Gartenstraße kreuzte, missachtete er die Vorfahrt eines silbernen Fahrzeuges, welches kurzzeitig bremsen musste, um eine Gefahrensituation zu verhindern. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer oder der Fahrerin des silbernen Fahrzeuges, welches aus der Vorstadt in Richtung Gartenstraße gefahren ist. Der Fahrer oder die Fahrerin könnte ein wichtiger Zeuge /eine wichtige Zeugin im Strafverfahren sein.

Der Fahrer oder die Fahrerin wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

