POL-PDWO: Hamm am Rhein - Kontrollmaßnahmen anlässlich der Festivalveranstaltung "Open Air Hamm"

Worms (ots) - Der zehnjährige Musa M., dessen gewöhnlicher Aufenthalt in Irland liegt, hat nach derzeitigem Erkenntnisstand in der Nacht zum 10. Juli 2025 oder in den frühen Morgenstunden desselben Tages ohne vorherige Ankündigung die Wohnung seines Vaters in Worms verlassen. Seitdem gilt er als vermisst. Im unmittelbaren sozialen Umfeld bestehen keine bekannten Anlaufadressen. Nach der aktuellen Sachlage ist davon ...

