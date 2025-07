Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mitfahndungsersuchen nach 10-jährigem Musa M.

Worms (ots)

Der zehnjährige Musa M., dessen gewöhnlicher Aufenthalt in Irland liegt, hat nach derzeitigem Erkenntnisstand in der Nacht zum 10. Juli 2025 oder in den frühen Morgenstunden desselben Tages ohne vorherige Ankündigung die Wohnung seines Vaters in Worms verlassen. Seitdem gilt er als vermisst. Im unmittelbaren sozialen Umfeld bestehen keine bekannten Anlaufadressen.

Nach der aktuellen Sachlage ist davon auszugehen, dass sich das Kind eigenständig und aus eigenem Entschluss außerhalb der elterlichen Wohnung aufhält. Hinweise auf eine akute medizinische Gefährdung liegen nicht vor. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt.

Personenbeschreibung:

Alter: 10 Jahre

Körpergröße: ca. 155-160 cm

Haarfarbe: schwarz, kurz geschnitten

Sprachkenntnisse: spricht ausschließlich Englisch

Bekleidung (vermutlich):

schwarze Hose

schwarzes T-Shirt mit einem Aufdruck in Form eines Spielecontrollers

schwarze Schuhe

Bilder des vermissten Kindes befinden sich auf der Fahndungsseite der Polizei unter www.polizei.rlp.de/fahndung.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell