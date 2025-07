POL-PDWO: Verkehrsunfall - Traktorfahrer verstirbt

Wörrstadt (ots) - Am heutigen Montag, den 07.07.2025 ereignete sich gegen 17:05 Uhr ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall auf der B 420 in Wörrstadt. Hierbei befuhr ein 51-jähriger Mann aus Frankfurt mit seiner Kehrmaschine die B 420 von Wörrstadt aus kommend in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs am Wörrstädter ...

mehr