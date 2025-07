Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall durch Hausschuh

Udenheim (ots)

Udenheim Eine Autofahrerin wurde am gestrigen Samstag bei einem Verkehrsunfall gegen 16:30 Uhr in Udenheim schwer verletzt. Die vermutliche Unfallursache - mangelhaftes Schuhwerk. Die Frau war im Bereich Bahnhofs-/Osterstraße unterwegs als sich ein von ihr getragener Hausschuh so unter den Pedalen ihres Fahrzeuges verklemmte, dass sie die Bremse nicht mehr betätigen konnte. Die Autofahrerin konnte noch einen vorausfahrenden Pkw überholen, prallte dann aber an einer Einmündung ungebremst in eine Hauswand. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell