POL-PDWO: Flächenbrände im Bereich Alzey

Alzey (ots) - Am Mittwoch, den 02.07.2025 kam es gegen 15:00 Uhr auf der Spießgasse in Alzey zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 43-jähriger PKW-Fahrer bog von der Straße "Am Damm" in die Spießgasse ab und kollidierte hierbei mit einem 46-jährigen Fußgänger, der sein Fahrrad auf der Spießgasse schob. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Nach bisherigen ...

