Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms -Warnung vor Trickdieb mit der Masche Shoulder Surfing

Worms (ots)

Bereits in zwei Fällen im Stadtgebiet Worms betrog ein vermutlich 40-jähriger Tatverdächtiger seine Opfer um mehrere tausend Euro.

Wie Bild- und Videoaufnahmen einer Tat zeigen, spähte der Mann die Daten / Pin seiner potentiellen Opfer am Geldautomaten aus, während diese Bargeld abhoben. Im Anschluss verwickelte der Mann die Personen in ein Gespräch und entwendete hierbei deren EC-Karte. Durch die vorher ausgespähte PIN konnte er im Anschluss mehrere Abhebungen von den Konten seiner Opfer durchführen, Schaden mehrere tausend Euro.

Der als reisende Täter geltende Tatverdächtige trug zum Zeitpunkt der letzten Tat eine helle Hose, ein helles Kurzarmhemd, eine dunkle Sonnenbrille sowie eine dunkle Basecap. Er hat eher helle Haut und eine normale bis sportliche Statur.

Bitte achten Sie beim Geldabheben darauf, dass niemand hinter Ihnen steht und Ihre Daten/ PIN ausspähen kann. Lassen Sie sich am Automaten nicht auf Gespräche mit Ihnen unbekannten Personen ein und achten Sie auf Ihre EC-Karte.

In den in Worms bekannten Fällen gab der Tatverdächtige vor, dass seine Opfer vermeintlich Geld im Ausgabeschlitz vergessen hätten, gibt sich also als freundlich und hilfsbereit aus. Sollte Ihnen die beschriebene Person auffallen oder sogar bei Ihnen ein Betrugsversuch unternehmen, rufen Sie bitte umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell