Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Ottersheim - Zeugenaufruf nach Brand einer Hecke

Ottersheim (ots)

Am Mittwoch, den 02.07.2025, kam es gegen 07:45 Uhr in der Hayergartenstraße zum Brand einer Thuja-Hecke. Diese brannte auf einer Länge von circa 12 Metern vollständig ab. Durch engagierte Ersthelfer und das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnte das weitere Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Aufgrund der Spurenlage vor Ort kann ein vorsätzliches Entzünden der Hecke nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden deshalb gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

