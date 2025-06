POL-PB: Unbekannte brechen Container auf und stehlen Werkzeug

Paderborn (ots) - (md) Unbekannte drangen zwischen Dienstag, 17. und Freitag, 20. Juni in ein Einfamilienhaus am Dörener Weg in Paderborn ein. Mit dem gestohlenen Schlüssel bewegten sie das Auto der Eigentümer. Einer der Tatverdächtigen, der im Verdacht steht, weitere Straftaten verübt zu haben, konnte vorläufig festgenommen werden. Gegen 17.00 Uhr am Freitag meldeten Zeugen drei verdächtige Personen, die sich am ...

mehr