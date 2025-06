POL-PB: Gartenhütte und benachbartes Einfamilienhaus geraten in Brand - Ursache steht fest

Paderborn (ots) - (md) Am Freitag, 20. Juni, brachen Unbekannte zwischen 0.00 Uhr und 07.00 Uhr an der Adresse Im Lohfeld in Paderborn eine Doppelhaushälfte ein und flohen in unbekannte Richtung. Der 69-jährige Bewohner des Hauses bemerkte den Einbruch am Freitagmorgen. Der oder die Täter hatten sich, während der Mann im Obergeschoss schlief, über die Terassentür Zutritt verschafft und in der Küche das Handy und ...

