Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbruch und versuchter Pkw-Diebstahl

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte drangen zwischen Dienstag, 17. und Freitag, 20. Juni in ein Einfamilienhaus am Dörener Weg in Paderborn ein. Mit dem gestohlenen Schlüssel bewegten sie das Auto der Eigentümer. Einer der Tatverdächtigen, der im Verdacht steht, weitere Straftaten verübt zu haben, konnte vorläufig festgenommen werden.

Gegen 17.00 Uhr am Freitag meldeten Zeugen drei verdächtige Personen, die sich am Dörener Weg an einem grauen VW Golf ohne Kennzeichen aufhalten würden. Die eingesetzten Beamten kontrollierten dies und stellten fest, dass der Halter bereits im Verdacht steht, dieses Auto ohne Zulassung mit entwendeten Kennzeichen zu führen. Bei der Kontrolle des grauen Wagens sprach eine weitere Zeugin die Polizisten an und berichtete, dass drei Unbekannte mit dem weißen Kia Piccanto ihrer Nachbarn, die allerdings im Urlaub seien, gefahren seien. Sie beschrieb drei Jugendlichen, die sich sonst an dem als verdächtig gemeldeten grauen Pkw aufhalten würden. An der Halteradresse des Kia am Dörener Weg fanden die Polizisten ein eingeschlagenes Fenster an einem Einfamilienhaus vor. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Einen der Verdächtigen konnten die Einsatzkräfte während der Sachverhaltsaufnahme im Nahbereich stellen und festnehmen. Es handelt es sich einen 34-jährigen justizbekannten Kroaten ohne festen Wohnsitz, der in Verdacht steht, mehrere Straftaten begangen zu haben, darunter Wohnungseinbruchdiebstahl, unbefugten Gebrauch eines Fahrzeuges, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die beiden anderen Tatverdächtigen beschreibt die Zeugin als ungefähr, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer habe schwarze, der andere braune Haare gehabt. Der braunhaarige Jugendliche trug ein graues Oberteil, der andere, Schwarzhaarige sei mit einem roten T-Shirt und einer schwarzen, kurzen Sporthose bekleidet gewesen. Zudem sei sein Teint dunkler gewesen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den gesuchten Personen oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell