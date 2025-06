Polizei Paderborn

POL-PB: (mh) Zwei schwer- und zwei leichtverletzte Verkehrsteilnehmer sind das Ergebnis von vier Unfällen am vergangenen Wochenende. Einmal bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Paderborn (ots)

Am Freitagnachmittag, 20. Juni, bog ein 18-Jähriger, laut Zeugen mit quietschenden Reifen, mit einem Mercedes Benz von der Hathumarstraße aus nach links auf den Heierswall ab. Er fuhr zunächst auf den rechten, dann von dort aus auf den linken Fahrstreifen und verlor die Kontrolle über das Auto. Der Mercedes fuhr wieder über die rechte Fahrbahn in einen angrenzenden Grünstreifen und kollidierte mit einem unmittelbar dahinter gebauten Geländer. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Paderborner Krankenhaus. Unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand er nicht. Die Polizei stellte am hinteren Kotflügel des Mercedes Lackschäden fest. Diese könnten von einem vorherigen Unfall auf dem Maspernplatz, der sich in der Nähe befindet, stammen. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Parkplatzunfall mit dem Benz geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Der Gesamtschaden an dem Mercedes liegt bei etwa 16.000 Euro.

Ein 42-Jähriger verletzte sich am Samstagmorgen, 21. Juni, leicht bei einem Unfall auf der Giersstraße. Der Mann war auf einem Kleinkraftrad hinter einem Kastenwagen in Richtung Gesellenhausgasse unterwegs. Als der Kastenwagen vor ihm bremste, versuchte der 42-Jährige nach rechts auszuweichen. Er kollidierte mit einer Lampe, stieß im Anschluss mit dem Kastenwagen zusammen und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn leichtverletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Das Kleinkraftrad musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Samstagabend stieß ein 22-jähriger Autofahrer in einem BMW in Paderborn-Schloß Neuhaus auf der Kreuzung des Diebeswegs mit der Husarenstraße mit dem Anhänger eines Traktors zusammen. Dessen 17-jährige Fahrer war gegen 18.45 Uhr vom vorfahrtsberechtigten Diebesweg aus in die Husarenstraße abgebogen. Während des Abbiegevorgangs fuhr der 22-Jährige aus der Husarenstraße in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem Anhänger. Ein Rettungswagen brachte ihn schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Der der Verdacht des Alkoholkonsums bestand wurden ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sicher gestellt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Ein E-Scooter-Fahrer verletzte sich am Sonntagmorgen, 22. Juni, auf der Leostraße leicht. Der 20-Jährige fuhr verbotswidrig gegen 06:20 Uhr auf dem linken Fahrradweg bergab in Richtung Warburger Straße. Aus ungeklärter Ursache stieß er mit dem Mast einer Ampel zusammen und stürzte. Ein Krankenwagen brachte ihn leichtverletzt in ein Paderborner Krankenhaus.

