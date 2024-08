Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in einem Restaurant in Kues, Hotel evakuiert

Bernkastel-Kues (ots)

Am Samstagmorgen, 17.08.2024 gegen 00:30 Uhr, kam es in einem Restaurant in der Arndtstraße in Kues zu einem Brand im Gastraum. Zu diesem Zeitpunkt war die Gastronomie geschlossen. Ein aufmerksamer Passant, welcher dort zufällig vorbeikam, entdeckte das Feuer und meldete dies sofort. Hierdurch konnten starke Kräfte der Feuerwehren Kues und Maring den Brand schnell löschen. Durch die Rauchentwicklung wurde ein an das Gebäude angeschlossenes Hotel ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, so dass die dort untergebrachten 29 Gäste evakuiert werden mussten. Durch das ebenfalls eingesetzte Ordnungsamt der Verbandsgemeinde wurden alternative Schlafmöglichkeiten organisiert. Personen kamen durch das Ereignis nicht zu Schaden, der Sachschaden des Restaurants kann bisher noch nicht abgeschätzt werden. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

