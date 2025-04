Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Verkehrsunfall

Bühl (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A5 zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 16:00 Uhr soll ein noch unbekannter Fahrer eines silbernen Pkw die A5 in nördliche Richtung befahren haben. In dem Autobahnabschnitt zwischen AS Bühl und AS Baden-Baden soll dieser dann vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt haben, wodurch eine Fahrzeugführerin ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dadurch soll die Frau die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben und mit der Leitplanke des Beschleunigungsstreifens AS Bühl, FR Nord kollidiert sein. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher oder zu dem unfallflüchtigen Wagen geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Verkehrsdienstes Bühl unter der Rufnummer 07223 80847-0 in Verbindung setzen

/lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell