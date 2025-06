Polizei Paderborn

POL-PB: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus - Brandstiftung

paderborn (ots)

(CK) - Am Donnerstagabend (19.06., 19.30 Uhr) wurde die Polizei über einen Kellerbrand eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Kirchhoff-Straße unterrichtet. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatten die eingesetzten Feuerwehren bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Die 30 Bewohnenden des Hauses konnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen und das Haus rechtzeitig verlassen. Durch das Einatmen von Rauchgas wurden drei Menschen leicht verletzt, eine Person erlitt dadurch schwere Verletzungen. Der Keller brannte gänzlich aus, es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Da das Haus über Nacht auslüften musste, bevor es wieder betreten werden konnte, wurde 13 Bewohnende wurden durch das Ordnungsamt der Stadt Paderborn in einem Hotel untergebracht, die anderen Bewohner kamen privat unter.

Der Brandort wurde sichergestellt und wurde am heutigen Tag durch Brandexperten der Polizei Paderborn in Augenschein genommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell