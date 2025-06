Polizei Paderborn

POL-PB: Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Paderborn (ots)

(md) Ein Unbekannter brach zwischen Donnerstag, 18. Juni zwischen 14.00 Uhr und 17.20 Uhr in die Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wollmarktstraße in Paderborn en und floh in unbekannte Richtung.

Der 32-jährigen Bewohnerin fiel bei ihrer Rückkehr die offenen Terassentür des Hauses auf, die sie zuvor verschlossen hatte. Offenbar hatte sich der Einbrecher darüber Zutritt verschafft. Auch an einem Fenster stellten die eingesetzten Beamten Einbruchspuren fest, hier war der Unbekannte augenscheinlich beim Einstieg gescheitert. Über die Schadenshöhe und mögliches Diebesgut ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden. Außerdem berät das Kommissariat Prävention/Opferschutz der Paderborner Polizei kostenfrei zum Thema Einbruchschutz. Informationen und Kontakte sind auf der Website zu finden: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell