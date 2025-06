POL-PB: #LEBEN - Ergebnisse der Verkehrssicherheitsaktion "Dank- und Denkzettel"

Paderborn (ots) - (md) Am Dienstag, 17. Juni kam es am Morgen und am Abend zu zwei Unfällen zwischen Pkw- und Radfahrenden, bei denen die Radler sich leicht verletzten. Am Morgen gegen 7.25 Uhr befuhr eine 63-jährige Hyundai-Fahrerin die Husener Straße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte, nach links in die Brüderstraße abzubiegen. Zeitgleich war ein11 Jahre alter Junge linksseitig mit seinem Mountainbike auf dem ...

mehr