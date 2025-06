POL-PB: Sicher im Straßenverkehr - Kinder überreichen Dank- beziehungsweise Denkzettel

Borchen (ots) - (mh) Nach einem Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses an der Straße Schloß Hamborn in Borchen sucht die Polizei Zeugen. Der unbekannte Täter brach zwischen Freitag, 13. Juni, 23.55 Uhr, und Samstag, 14. Juni, 06.00 Uhr, über eine Terrassentür in den Wohnraum ein und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei ...

mehr