POL-EL: Sögel - Mehrere Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Lathen (ots) - Immer wieder kommt es in Supermärkten und anderen belebten Orten zu Diebstählen aus Handtaschen und Rucksäcken. So auch am Dienstag, zwischen 13:10 Uhr und 13:25 Uhr, in einem Verbrauchermarkt (Aldi Nord) an der Kreuzstraße. Während ihres Einkaufs wurde einer 67-jährigen Frau unbemerkt die Geldbörse aus ihrem mitgeführten Rucksack entwendet. Die Täter agieren oft unauffällig und nutzen gezielt ...

mehr