Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen nach Geldbörsendiebstahl gesucht

Lathen (ots)

Immer wieder kommt es in Supermärkten und anderen belebten Orten zu Diebstählen aus Handtaschen und Rucksäcken. So auch am Dienstag, zwischen 13:10 Uhr und 13:25 Uhr, in einem Verbrauchermarkt (Aldi Nord) an der Kreuzstraße. Während ihres Einkaufs wurde einer 67-jährigen Frau unbemerkt die Geldbörse aus ihrem mitgeführten Rucksack entwendet. Die Täter agieren oft unauffällig und nutzen gezielt kurze Momente der Unachtsamkeit aus.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen.

- Tragen Sie Ihre Tasche oder Ihren Rucksack möglichst geschlossen und eng am Körper.

- Achten Sie auf Ihr Umfeld - Taschendiebe arbeiten oft im Team!

- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie an der Kasse oder in engen Gängen stehen.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen oder selbst betroffen sein, melden Sie sich umgehend bei der Polizei. Zeugen, die Hinweise zum genannten Vorfall am 4. März geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lathen und der Telefonnummer (05933) 924570 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell