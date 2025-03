POL-EL: Wietmarschen-Lohne - Fernfahrerstammtisch

Papenburg (ots) - Am 27.02.2025 in der Zeit zwischen 18:00 bis 19:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Bolwinsweg in Papenburg ein blauer Opel-Corsa beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der ...

