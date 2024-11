LPI-NDH: Wunderkerze beschädigt Wohnungstür

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Montagabend rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Wohnung aus. In einem Mehrfamilienhaus in der Menzelstraße brannte es in einer Küche. Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen schnell ablöschen. Zur Ursache ist bekannt, dass beim Zubereiten von Speisen brennbare Gegenstände zu nah an dem Herd lagerten, die in der weiteren Folge zu brennen begannen. Personen ...

