POL-PB: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots) - (mh) Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Stieglitzweg in Delbrück sucht die Polizei nach Zeugen. Der unbekannte Täter brach am Montag, 16. Juni, zwischen 01.00 Uhr und 10.30 Uhr über ein Fenster in das Gebäude ein. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und verschwand im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

