Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgänger verursacht Auffahrunfall

Paderborn (ots)

(md) Am Sonntag, 15. Juni gegen 21.50 Uhr kam es an der Ecke Bahnhofstraße/Florianstraße in Paderborn zu einem Auffahrunfall. Grund dafür war augenscheinlich ein Fußgänger, der eine Ampel bei Rot überquert hatte.

Eine 25 Jahre alte Frau war am Abend auf der Bahnhofstraße auf dem linken Fahrstreifen mit ihrem Audi stadtauswärts unterwegs, hinter ihr fuhr ein 18-jähriger junger Mann auf seiner Yamaha. In Höhe der Ampel Bahnhofstraße/Florianstraße trat unvermittelt ein Fußgänger auf die Fahrbahn, obwohl die Ampel für ihn rot zeigte. Daraufhin bremste die Frau ab und der Yamaha-Fahrer fuhr hinten auf ihren Audi auf.

Der Fußgänger entfernte sich vom Unfallort, eine Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Der Kradfahrer begab sich leichtverletzt in ärztliche Behandlung, es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen manchen kann, wir d gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell