Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei stellt Pedelec-Dieb

Paderborn (ots)

(md) Nachdem ein 31 Jahre alter Mann in der Nacht zum 17. Juni sein Pedelec als gestohlen gemeldet hatte, gelang es der Paderborner Polizei über die Ortung des Rades mittels des verbauten Airtag, den Tatverdächtigen zu stellen.

Gegen 02.37 am Dienstag, 17. Juni, meldete der Mann, dass soeben sein Pedelec, welches er vor einem Mehrfamilienhaus an der Bodelschwingstraße an einem Fahrradständer angeschlossen hatte, gestohlen worden sei. Aufgefallen war ihm der Diebstahl, weil er durch die Geräusche einer Flex aufgewacht war, mit der der Täter offenbar an dem Rad zu schaffen gemacht hatte. Nachdem der Mann durch Rufe auf sich aufmerksam gemacht hatte, sei die Person mit dem Rad geflüchtet. Auch eine zweite Person konnte der junge Mann wahrnehmen, die nach seiner Ansprache ebenfalls davonlief.

Der Frau des Radbesitzers gelang es, das Pedelec mittels eines angebrachten Airtags zu orten, so dass die eingesetzten Polizisten es schließlich in der Otto-Wels-Straße in Paderborn lokalisieren konnten. Das Bewohnerpaar, ein 38 Jahre alter, offenbar zu dem Zeitpunkt alkoholisierter Mann und eine 43 Jahre alte Frau, ließen die Wohnung anstandslos durchsuchen. Die Beamten stellten das gesuchte Mountainbike und ein weiteres Rad sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell