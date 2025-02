Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußballnachmittag auf dem Betzenberg

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Im Fritz-Walter-Stadion treffen am Samstag die Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und SSV Jahn Regensburg aufeinander. Anpfiff der Spielbegegnung ist um 13:00 Uhr. Die Polizei erwartet einen friedlichen Fußballnachmittag, geht aber - wie bei Veranstaltungen auf dem Betzenberg üblich - von Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion und im Stadtgebiet aus. Planen Sie daher vorsorglich mehr Zeit ein, wenn Sie zum Spiel wollen oder in der Barbarossastadt mit dem Auto unterwegs sind.

Insbesondere vor und nach dem Spiel kann es zu kurzfristigen Sperrungen rund um den Elf-Freunde-Kreisel und in der Kantstraße kommen, um eine reibungslose An- beziehungsweise Abreise der Fans zu ermöglichen. Fußballanhängern empfiehlt die Polizei den kostenlosen "Park and Ride" der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) zu nutzen. Shuttle-Busse bringen Sie zum Betzenberg und nach dem Spiel wieder zurück zum Fahrzeug. Informationen zum "Park and Ride auf den Betze" finden Sie unter https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride auf der Internetseite der SWK.

Für die An-und Abreise mit der Bahn werden zusätzliche Züge eingesetzt. Die veröffentlichte Fahrbahnauskunft kann unter https://www.s-bahn-rheinneckar.de/fahrplan/sonderverkehr eingesehen werden.

Auf der Internetseite unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern hat das Polizeipräsidium Westpfalz Informationen unter anderem zur An- und Abreise, zum "Park and Ride" und zur Sicherheit in und um das Stadion zusammengestellt.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Nachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und auf ein faires Miteinander im und außerhalb des Stadions. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell