Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin wird Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Der Einkauf am Stiftsplatz nahm für eine Stadtbewohnerin am Mittwochmittag ein jähes Ende. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Taschendiebstahls eingeleitet.

Wie die Seniorin den Beamten mitteilte, war sie gegen 12 Uhr in einem Supermarkt einkaufen. Sie hatte die gesamte Zeit ihre Handtaschen um ihr Handgelenk getragen. Als die 82-Jährige Backwaren in ihren Einkaufswagen legte, bemerkte sie, dass der Geldbeutel in der Tasche fehlte. In dem Portemonnaie befanden sich neben einem mittleren zweistelligen Geldbetrag auch Ausweisdokumente sowie die Bankkarte der Frau. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 beim "Altstadtrevier" zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell