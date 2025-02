Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fenster von Gaststätte zerstört

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines zerstörten Fensters in der Osterstraße rief der Besitzer einer Gaststätte am Mittwochmorgen die Polizei. Nach seinen Angaben müssen die Täter zwischen Dienstag, 22:30 Uhr, und Mittwoch, 8:30 Uhr, zugeschlagen haben. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass Unbekannte die Scheibe mit dem Ziel einschlugen, um in das Innere des Lokals zu gelangen. Gestohlen wurde nichts. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell